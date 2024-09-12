İzmir'de Şiddetli Sağanak: Vali Elban'dan Açıklama

İzmir'de Sağanak Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte dün etkili olan şiddetli sağanakla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "İlimiz genelinde toplam 231 evimiz ve 47 iş yerimiz su baskınından etkilendi. 45 aracımız da ya sel önünde sürüklendi ya da kapalı otoparkta hasar aldı" dedi.

Zarar Gören Bölgeler

Vali Elban, Menderes ilçesinin yanı sıra Tire, Buca ve Konak gibi bölgelerin de su baskınlarından etkilendiğini kaydetti. Özellikle Menderes bölgesinin yağmurdan yoğun şekilde etkilendiğini belirten Elban, "Burası metrekareye 133 kilogram yağış aldı ve bu, yaklaşık 4-5 saatlik bir süre içinde gerçekleşti. Bu şartlar altında birçok iş yeri ve evimiz su altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Yardım Çalışmaları ve Hasar Tespitleri

Elban, AFAD ve diğer kurumların hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladığını da aktardı. "Bu akşam itibarıyla hasar tespitlerinin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İlk elden hasar gören vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde maddi yardımlar yapacağız" dedi.

İncelemeler ve Gelecek Planları

Vali Elban, ağır hasar gören bölgelere ziyaretler gerçekleştirip, vatandaşlarla birebir görüşmelerde bulundu. Ayrıca, çökme tehlikesi taşıyan istinat duvarlarıyla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını, bu bölgeye yeni ve sağlam bir düzenleme yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Dün gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, İzmir'in çeşitli ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Vali Elban, "İlgili kurumlarla birlikte bu durumu en kısa sürede onarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün etkili olan yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta çalışmalarla ilgili bilgi aldı.