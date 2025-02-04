İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silahlı Kavga Sonucu 1 Kişi Öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, kentteki huzuru bozdu. Yeniköy Mahallesi Alabaş mevkisindeki bir kıraathanede, 50 yaşındaki Erdem Akbay ile 41 yaşındaki A.Y. arasında neden kaynaklandığı bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi sonucunda A.Y, silah kullanarak Akbay'ı ağır yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ekipleri ve jandarma hemen olay yerine intikal etti.

Ağır yaralanan Akbay, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Akbay'ın cenazesi, detaylı inceleme için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından A.Y’nin jandarma ekiplerine teslim olduğu bildirildi. Yetkililer, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.