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İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:32
İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Gözaltı

İzmir'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Ayrancılar Mahallesi Egekent Kavşağı'nda gerçekleşti. İki grup arasında çıkan silahlı çatışma çevredekilerin ihbarıyla jandarma ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesiyle son buldu.

Saldırıda tabancayla yaralanan Cevdet T. (29), kendi imkanıyla özel bir hastaneye ulaşarak tedavi edilmeye çalışıldı, ancak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma, bir şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Silahlı kavgaların artış gösterdiği bu tür olayların toplumda yarattığı korku ve huzursuzluk, giderek önem kazanan bir sorun haline gelmektedir.

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