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İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ödemiş'te bir kişinin öldüğü silahlı çatışmada 3 kişi tutuklandı. Olayın detayları ve tutuklamalar...

Yayın Tarihi: 07.09.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:11
İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Silahlı Kavga Sonrası 3 Tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan silahlı bir kavga sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Olayın Seyri

Kırsal Balabanlı Mahallesi'nin Dolamanlık mevkisinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki İbrahim Cerit, pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Cerit'in ölümüne neden olan tartışma, 54 yaşındaki Erdal K. ile Cerit arasında başladı. İddialara göre, Erdal K. evinin önünde traktörle geçen Cerit'in "hızlı giderek toz kaldırdığı" gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tutuklamalar

Olay esnasında, Özcan K. (28) evden aldığı pompalı tüfekle Cerit'e ateş açtı. Cerit'in ölümünün ardından Özcan K., babası Erdal K. ve eşi Vesile K, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

Önemli Not: Olayla ilgili soruşturma sürmekte olup, gelişmeler takip edilmektedir.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

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