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İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan polis memuru, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 02:08
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 02:08
İzmir'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silahlı Kavgada Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, bir polis memurunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki iş yerinde günü gerçekleştikten sonra sokağa taştı.

Kavga, iş yerine iki otomobille gelen kişiler arasında başlayan tartışmayla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup, ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından hızla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Temel, yaşamını yitirdi.

Mehmet Sıddık Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi. Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan yedi şüpheliyi ve olayda kullanılan silahı ele geçirerek gözaltına aldı.

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