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İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bayraklı'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:01
İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Kanlı Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırı Detayları

Olayda, motosikletli D.K isimli şahıs, arasında husumet bulunduğu öne sürülen Muhammet Umut Demirbuğa ile kardeşi Ö.D'ye silahlı saldırıda bulundu. Motosikletten ateş eden D.K, Demirbuğa'nın bacağından yaralanmasına sebep oldu. Bunun üzerine Demirbuğa, kaçmak için bir markete sığındı.

Ateş Açılması ve Yaralanmalar

D.K, takip ettiği Muhammet Umut Demirbuğa'nın markete girmesi sonrası burada iş yerine tabancayla saldırarak olay yerinden kaçtı. Olay anında yaralanan Demirbuğa ve kardeşi Ö.D'nin yanı sıra market sahibi E.K de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mektur Müdahale ve Sonuç

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Muhammet Umut Demirbuğa, yaşamını yitirdi. Olay sonrası güvenlik ekipleri inceleme yaparak, D.K'nin kullandığı motosikleti olay yerinde terk edilmiş halde buldu. Polis, D.K'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Geçmişteki Olay

İddialara göre, daha önce Muhammed Umut Demirbuğa, D.K'yı omzundan bıçaklamış ve bu nedenle aralarında bir husumet oluşmuştu.

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