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İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:30
İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, evinin önünde silahlı bir saldırıya uğrayan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Olay, Evka 2 Mahallesi 6800 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bölgedeki bir evde yaşayan Serdar Çakmak ile önceden husumetli olduğu belirtilen G.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte G.Z, elindeki tabancayla Çakmak'a ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çakmak, acilen hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak, şüpheli G.Z. kısa süre içinde suç aleti olan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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