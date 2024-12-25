İzmir'de Silahlı Saldırı: Müftülük Çalışanı Hayatını Kaybetti

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğü'nde görevli memur Selman Başer, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, 2 ay önce göreve başlayan veri hazırlama memuru Başer, etkin bir çalışkan olarak biliniyordu. Görevli olduğu kuruma gelen bir kişi tarafından silahla vurulması sonucunda ağır yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan saldırgan ile ölen Başer arasında, Muğla'nın Datça ilçesi'nde din görevlisi olarak çalıştığı ve husumet bulunduğu tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kaçan şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalamayı başardı. Emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini açıkladığı öğrenildi.

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.