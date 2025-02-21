İzmir'de Silahlı Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir Konak'ta tartışma sonucu tabancayla ağır yaralanan diş hekimi için zanlı M.E. yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:10
İzmir'de Silahlı Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı

İzmir'de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı bir kişiyi ağır yaralayan zanlı M.E. (35) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diş Hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in Yaralanması

Alınan bilgilere göre, M.E. diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in (49) Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki evine geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışma esnasında M.E, yanındaki tabancayla Düşmez'i başından vurarak yaraladı.

Olay Yerine Müdahale

Olayın ardından sağlık ekipleri, yaralı Düşmez’i Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis Zanlıyı Tespit Etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının Basmane semtinde olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, M.E'yi bir iş yerinde saklandığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar...

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar...

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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