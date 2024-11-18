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İzmir'de Silahlı Yaralamada Şüpheli Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:21
İzmir'de Silahlı Yaralamada Şüpheli Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa'da Silahlı Saldırı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, husumetlisini silahla yaralayan E.B. (25) adlı şüpheli tutuklandı. Olay, 15 Kasım tarihinde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.D. (32) isimli şahsın iş yerinde silahla yaralanması üzerine derhal harekete geçti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Ekipler, sürdürülen araştırmalar neticesinde saldırganın E.B. olduğunu belirledi. Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı U.D.'nin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Saldırı Anının Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın yaşandığı an, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli bir kişinin olay yerine getirilen kasklı saldırganın iş yerine silahla ateş açması ve ardından zanlıların motosikletle uzaklaşması yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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