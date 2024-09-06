Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Sivil Giyimli Askerlere Yapılan Saldırı Sonrası 10 Şüpheli Tahliye Edildi

İzmir'de ABD'li askerlerle ilgili saldırı sonrası tutuklanan 10 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:37
İzmir'de Sivil Giyimli Askerlere Yapılan Saldırı Sonrası 10 Şüpheli Tahliye Edildi

İzmir'de ABD Askerlerine Yönelik Saldırı Olayı

İzmir'de, 2 Eylül tarihinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşen olayda, iki ABD vatandaşı sivil giyimli askere yönelik bir grup tarafından fiziksel saldırı düzenlenmişti.

Tutuklanan Şüphelilerin Durumu

Olay sonrası gözaltına alınan 15 şahıstan 10 kişi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olarak tutuklanmıştı. Ancak savunmalarının ardından avukatların yaptığı itiraz mahkemece reddedildi.

Tahliye Kararı

Ardından, nöbetçi asliye ceza mahkemesi, tutuklanan 10 kişinin tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Olayın ardından 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, kamuoyunun bu tür saldırılara karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin...

İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi