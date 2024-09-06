İzmir'de Sivil Giyimli Askerlere Yapılan Saldırı Sonrası 10 Şüpheli Tahliye Edildi

İzmir'de ABD Askerlerine Yönelik Saldırı Olayı

İzmir'de, 2 Eylül tarihinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşen olayda, iki ABD vatandaşı sivil giyimli askere yönelik bir grup tarafından fiziksel saldırı düzenlenmişti.

Tutuklanan Şüphelilerin Durumu

Olay sonrası gözaltına alınan 15 şahıstan 10 kişi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olarak tutuklanmıştı. Ancak savunmalarının ardından avukatların yaptığı itiraz mahkemece reddedildi.

Tahliye Kararı

Ardından, nöbetçi asliye ceza mahkemesi, tutuklanan 10 kişinin tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Olayın ardından 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, kamuoyunun bu tür saldırılara karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.