İzmir'de Sosyal Medyada Müstehcenlik İddiası: H.K. Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. ve A.S. hakkında işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.K., "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla; imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dün, kentte bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret" ve "müstehcenlik" suçları kapsamında H.K. ile A.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yakalandı ve adli süreci devam ediyor.