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İzmir'de Su Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Konak ilçesindeki su depolama sahasında çıkan yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 20:21
İzmir'de Su Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan su depolama sahasında bir yangın meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından işletilen bu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Hızla Müdahale Edildi

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki yerleşim alanlarına ve tesis içindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına almak için hızlı bir müdahalede bulundu. Yangın, büyük bir tehlike oluşturmadan söndürüldü. Sonuç

Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürdürülmektedir.

İzmir'in Konak ilçesinde, İZSU'nun su depolama sahasındaki arazide çıkan yangın ekiplerce kontrol...

İzmir'in Konak ilçesinde, İZSU'nun su depolama sahasındaki arazide çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, İZSU'nun su depolama sahasındaki arazide çıkan yangın ekiplerce kontrol...

İzmir'in Konak ilçesinde, İZSU'nun su depolama sahasındaki arazide çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, İZSU'nun su depolama sahasındaki arazide çıkan yangın ekiplerce kontrol...

İzmir'in Konak ilçesinde, İZSU'nun su depolama sahasındaki arazide çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

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