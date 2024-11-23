İzmir'de Su ve Atık Su Tarifesine Yüzde 26 Zam!

İzmir, 2025 yılının yeni ve zorlu koşullarına hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2025'ten itibaren suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine %26'lık bir zam yapma kararı aldı.

Bu karar, İZSUnun 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısında alındı. Toplantının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti.

Birleşimde, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı değerlendirildi ve İzmir Körfezi’nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon liranın ayrıldığı belirtildi. Bu bütçenin yanı sıra, su ve atık su tarifesine zap %26 onaylandı.

Yeni tarifelere göre, konut aboneleri için 0-4 metreküp su ücreti 32,31 lira, 5-10 metreküp için 62,45 lira, 11-20 metreküp su için 79,86 lira, 21 metreküp ve üzeri içinse 149,54 lira olacaktır.

İş yeri aboneleri de 0-4 metreküp su için 64,61 lira, 5-10 metreküp için 124,90 lira, 11-20 metreküp için 159,74 lira ve 21 metreküp içinse 299,08 lira ödeyecekler. Bu zamlarla birlikte, İzmir halkı su tüketiminde daha dikkatli olma gerekliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İZSU'nun 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında yapıldı. 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı'nın görüşüldüğü birleşimde, İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon liranın ayrıldığı bütçe ile 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.