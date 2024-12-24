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İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:01
İzmir'de Suç Örgütü Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 3 Tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonu, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde hayata geçirildi. 3 Aralık'ta, Çaltılıdere Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun uzun namlulu silahlarla kurşunlanması olayına ilişkin şüphelileri yakalamak amacıyla başlatılan çalışma sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bu süreçte, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yakalananların birçok ildeki silahlı eylemlere karışan 'Daltonlar' isimli suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi.

İzmir, İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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