İzmir'de Suç Örgütüne Kritik Operasyon: 32 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu

İzmir'de gerçekleştiren suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 32'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon, kamuoyunda Beşoklar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirildi.

Suçlamalar ve Ele Geçirilenler

Operasyon kapsamında, örgüt üyelerinin Çetin Ermiş'in öldürülmesi, kumar oynanmasına yer sağlama ve alacak tahsilatı gibi suçları işlediği tespit edildi. Ekiplerin helikopter ve dron desteğiyle eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Örgüt Elebaşı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında örgüt elebaşı B.B'nin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 305 fişek, 46 senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ve bir miktar para ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüphelinden 32'si tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüphelinden 32'si tutuklandı.