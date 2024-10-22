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İzmir'de Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir Çiğli'de bir kişi, evinin önünde saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:20
İzmir'de Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Silahlı Saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Serdar Çakmak (34), hastanede hayatını kaybetti.

Tartışma ve Saldırı

Olay, Evka 2 Mahallesi 6800 Sokak'ta serin bir sabah başladı. Çakmak ile akrabası G.S. (32) arasında daha önce yaşanan bir husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyümesi sonucu, G.S. tabancasıyla Çakmak'a ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çakmak, iğrenç bir saldırının kurbanı olarak yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Yakalanması

Olay sonrası güvenlik güçleri, G.S.'yi aramaya başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kaçan şüpheli Konak ilçesindeki Kuruçay bölgesinde saklandığı adreste bulundu. G.S., suç aleti olan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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