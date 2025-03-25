İzmir'de Taksi Şoförü Gasbedildi, Şüpheli ve Eşi Yakalandı

İzmir'de Gaspa Son Veren Operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü gasbettiği iddiasıyla aranan şüpheli T.Ç. (29) ve eşi İ.G.Ç. (25) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü Tayfun Özişseven'i (55) darbederek yaklaşık 2 bin lirasını gasbeden şahsı bulmak için hemen harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Suç Analiz Merkezi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, detaylı bir çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin T.Ç. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, T.Ç. ve eşi İ.G.Ç. saklandıkları otel odasında yakalandı. Yapılan aramalarda 2 bin lira ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Taksi şoförü Tayfun Özişseven, önceki gün Eşrefpaşa'dan Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ne gideceğini belirten yolcuyu aracına almıştı. Ancak, bir süre sonra T.Ç., boğazını sıkarak şoförün üzerindeki paraları gasbedip olay yerinden kaçtı.

Özişseven, saldırının ardından Gümüşpala Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.