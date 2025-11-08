İzmir'de Taksicilerin 'Korsana Hayır' Konvoyuna Erkan Özkan'dan Şartlı Destek

Erkan Özkan, İzmir'de korsan taşımacılığa tepki konvoyuna şartlı destek vererek, sorunun kökten çözümü için yasal düzenleme çağrısı yaptı; emniyet tedbirleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:24
İzmir'de Taksicilerin 'Korsana Hayır' Konvoyuna Erkan Özkan'dan Şartlı Destek

İzmir'de Taksicilerin 'Korsana Hayır' Konvoyuna Erkan Özkan'dan Şartlı Destek

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadele amacıyla konvoy düzenleyen taksicilere şartlı destek verdi. Özkan, eylemin toplumda farkındalık oluşturma amacını taşıdığını belirtti.

Özkan, "Türkiye’de son bir yıl içerisinde taksici sektörünün büyük şehirlerde üzerinde adeta kabus gibi çöken malum firmanın korsan taşımacılığına karşı esnafımızın göstermiş olduğu tepkiyi ifade etmek istiyorum." dedi ve geçtiğimiz hafta Oda önünde yönetim kurulu üyeleri, taksi sahipleri ve durak başkanlarıyla bir araya gelerek konunun yasal zemine taşınması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Özkan şöyle devam etti: "TBMM çatısı altında sadece denetleme yoluyla bu sorunun çözülemeyeceğini, denetlemenin tek başına çare olmadığını vurguladık. Elbette denetlemenin caydırıcılığının devam ettirilmesi gerekmektedir; ancak bu sorunun kökten çözümü için yasal bir düzenleme şart. Bu nedenle İzmir’den bir çağrıda bulunduk."

Başkan Özkan, sözlerini "Çalışan şoför arkadaşlarımız, taksici emekçileri ve araç sahipleri; bir motorun eksantrik ve grand dişlisi gibi, uyum içinde ve bir bütün olarak hareket etmek zorunda" ifadeleriyle sürdürdü.

"Konuyu sulandırmak isteyen bir grup var"

Özkan, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçlerinin önlem aldığını belirterek, konvoyun çağrıya destek ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlendiğini söyledi. "Bu arkadaşlarımız, geçtiğimiz hafta yaptığımız çağrıya destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Taksici esnafına yakışır bir şekilde, herhangi bir kışkırtmaya veya olumsuzluğa mahal vermeden farkındalıklarını ortaya koydular," dedi.

Başkan, uyarıda bulunarak "Çünkü bu konuyu sulandırmak isteyen bir grup var. Tabiri caizse, 'Odanın önüne çevik kuvvet çağırılmış' gibi asılsız söylemlerle arkadaşlarımız tahrik edilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; belirli kuralları ve kaideleri vardır. Emniyet güçlerimiz ve Sayın İzmir İl Valiliği, bu konuda muhatap kurumun İzmir Şoförler Odası olması nedeniyle, herhangi bir provokatif olay yaşanmaması için tedbir amaçlı önlemler aldı. Bu, tamamen emniyet güçlerinin takdiridir," diye ekledi.

Özkan, son olarak konvoyda yer alan esnafa teşekkür ederek, "Esnafımız kendilerine yakışır bir biçimde, kimseyi rahatsız etmeden farkındalık oluşturdukları için İzmir Şoförler Odası Başkanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

