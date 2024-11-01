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İzmir'de Takside Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konak ilçesinde takside bıçaklanan Mehmet Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:11
İzmir'de Takside Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Bıçaklı Saldırı Sonucu Ölüm

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, tartışma sonrası takside bıçaklanan Mehmet Kara (60) yaşamını yitirdi.

Tartışmanın Ardından Saldırı

Olay, Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta, Kara'nın üvey kızı olduğu öğrenilen F.M. ile diğer bir grup arasında çıkan tartışma sonrası gerçekleşti. Kara, olay yerinin yakınındaki taksiye bindiği sırada, kendisini takip eden şüpheliler tarafından bıçaklandı.

Hastaneye Kaldırıldı fakat Kurtarılamadı

Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayın ardından kaçan 6 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olayın çevresindeki güvenlik kameraları, F.M.'nin elinde bıçakla Kara ile tartıştığını, diğer iki kişinin bıçağı almaya çalıştığını gösteriyor. Kara'nın kaçarken taksiye bindiği anların yanı sıra, F.M.'nin taksinin kapısından saldırması ve diğer şüphelilerin Kara'yı taksiden çıkarıp darbetme anları da görüntülere yansıdı.

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