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İzmir'de taksilere düzenleme: Haziran ayına kadar tüm taksilere araç takip sistemi kurulacak

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, haziran ayına kadar şehirdeki tüm 3 bin 215 taksiye, konum verilerinin yanında araç içi görüntü ve ses iletimi sağlayan, izleme sistemi takılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:02
İzmir'de taksilere düzenleme: Haziran ayına kadar tüm taksilere araç takip sistemi kurulacak

Celil Anık, AA’ya konuştu, oda olarak şoförlerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirtti. İzmir’de taksi şoförlerine yönelik asayiş olaylarının son zamanlarda gündeme geldiğini anımsatan Anık, son yıllarda bu gibi bir olay yaşanmadığını yaşanan olaylarda da arkadaşlarının araç içinde saldırıya uğradıklarına dikkat çekti ve alınacak önlemlere rağmen zafiyet açığının ortaya çıktığını vurguladı.  .

Anık, kentteki 3 bin 215 taksiye GPS izleme cihazı takıldığını söyledi. Ayrıca 1300 takside panik butonu ile çalışan araç izleme sistemi olduğunu kaydetti. Anık, araç izleme sisteminde, aracın konum verilerinin yanında, müşteri veya taksi şoförü butona bastığında, araçtan merkeze görüntü ve ses gönderilebildiğini belirtti. Anık, bunun müşteri güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Daha önce telsiz üzerinden haberleşiyorduk ve anında buradan müdahil oluyorduk. Takip sistemiyle biz araçlarımızı 24 saat kontrol edebiliyor, çalışıp çalışmadığını görebiliyoruz. Hem şoförün hem de müşterinin can güvenliği açısından hepsi kontrol altında. Biz şu anda hangi taksimiz hangi sokakta olduğunu ve günlük olarak araçlarımızın doluluk oranlarını görebiliyoruz. Bunlar güzel gelişmeler ama bizim için en önemlisi yolcunun da bir eşyasının kaybında veya arabaya bindiniz, 'Şoför bizi gezdirdi' diyorsunuz ve şikayetçi oluyorsunuz. Biz buradan sisteme baktığımızda o yolun kapalı olup olmadığını görebiliyoruz ve gerçekten de gezdirmişse gerekli işlemi yapıyoruz."

Anık, sistemin Türkiye’de ilk defa İzmir’de toplu olarak hayata geçirileceğini söyledi. Projenin öncü bir proje olduğuna dikkat çeken Anık, 1300 takside kamera olduğunu ve 3 bin araçta takip sistemi ile denetim altında olduğunu belirtti. Kurşun geçirmez cam bölme uygulamasının da son zamanlarda tekrar gündemde olduğunu ifade eden Anık, bu konuda yönetmeliğin geçerli olduğunu, aracına kurşun geçirmez cam takmak isteyen araç sahibinin bunu yapabileceğini belirtti.

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