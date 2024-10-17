İzmir'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'de Yangın Alarmı

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayarak ciddi bir tehlike oluşturdu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Nasıl Çıktı?

Müdahale Ekipleri ve Araçları

'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormana yayıldı. Ekipler, durumu kontrol altına almak için var gücüyle çalışıyor.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi gönderildi. Yangınla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Son Durum

Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Ekiplerin yoğun çabası sayesinde tesislerin ve çevredeki yerleşim alanlarının korunması amaçlanıyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.