İzmir'de 'Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu' Paneli

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğinde "Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu Paneli" düzenlendi. Etkinlik, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kuruldan doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na çözüm önerileri

Panelde konuşan Prof. Dr. Aykut Gül (Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi), kurulun çözüm önerilerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na sunma yetkisine sahip olduğunu vurguladı. Gül, bunun sektör sorunlarının üst düzeyde ele alınmasını sağladığını belirtti.

Gül, Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinde genel olarak yeterli üretim kapasitesine sahip olduğunu ve ihracatta ciddi artışlar görüldüğünü ifade etti. Ayrıca tarım diplomasisi'nin Türkiye'nin küresel entegrasyonu ve bölgesel güç olma hedefleri açısından kritik olduğunu söyledi.

Su yönetimi ve iklim değişikliğine vurgu

Gül, iklim değişikliğinin ve su yönetiminin tarım sektörü üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Su altyapısının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması'nın açlıkla mücadelede kilit rol oynayacağını anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise İzmir'in Türkiye tarım üretimi ve ihracatında önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Şahin, Bakanlığın su tüketimi yüksek ürünlerden daha verimli ve düşük su tüketimli ürünlere geçiş yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirterek, artık üretim kararlarının su kaynakları gözetilerek alınacağını kaydetti. Ayrıca iklim değişikliğine karşı sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tarımsal ihracatta vazgeçilmez kriterler haline geldiğini ekledi.

Sürdürülebilirlik ve gelecek kuşaklara miras

Melisa Tokgöz Mutlu (Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Kurulu ve Türk Tarımsal Diplomasi Grubu Başkanı), tarım ve hayvancılığın Türkiye için stratejik önemini vurguladı. Tokgöz Mutlu, tarımın gelecek nesillere bir emanet olduğunu belirterek sürdürülebilirliğe sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ve EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Mehmet Ali Işık panelin açılışında söz aldı.

Panel oturumları: İhracatın tüm alanları masada

Oturumlarda; hububat, bakliyat, yaş meyve-sebze, kuru meyve ve organik ürünler, tohumculuk, tarım teknolojileri, su ürünleri, tıbbi-aromatik bitkiler, zeytin ve zeytinyağı gibi tarım ve gıda ihracatının farklı alanları ele alındı.

Panel, katılımcıların sektörün mevcut durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından sona erdi.

