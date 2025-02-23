İzmir'de Tartışma Sonrası Silahla Yaralı Şahıs: Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde tartışma sonucu diş hekimini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:33
İzmir'de Tartışma Sonrası Silahla Yaralı Şahıs: Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Silahlı Yaralama Olayı

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaralayan M.E. (35) tutuklandı. Olay, diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in (49) evinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, M.E. diş hekimini Ali Çetinkaya BulvarıAlsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın bir alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Yaşanan Gelişmeler

Diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in durumu ciddi olarak bildirilmektedir.

Olay, İzmir'de ilk gündeme gelen silahlı yaralama vakalarından biri olurken, polis olay yerindeki incelemeleri sürdürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar...

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar...

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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