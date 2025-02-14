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İzmir'de Tefeci Şebekesine CİMER Eşliğinde Darbe: 30 Milyon Lira Haksız Kazanç

İzmir polisi, CİMER'e yapılan şikayet sonrası tefeci ve dolandırıcıların suç ağını ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:54
İzmir'de Tefeci Şebekesine CİMER Eşliğinde Darbe: 30 Milyon Lira Haksız Kazanç

İzmir Polisi, Tefeci Şebekesini Çökertti

İzmir merkezli tefeci ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen "Hücre-11" operasyonu, CİMER'e yapılan şikayetler sayesinde suç ağını deşifre etti. Uygulanan operasyon sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı ve 30 milyon lira haksız kazanç elde eden tefecilik faaliyetleri gün yüzüne çıkarıldı.

Kumar Oynayanlardan Yüzde 25 Faizle Borç Verdiler

Operasyon kapsamında ortaya çıkan bilgiye göre, şüpheliler, işlettikleri 3 kahvehanede kumar oynayan kişilere senet karşılığı aylık yüzde 25'e varan oranlarda borç veriyorlardı. Borçlarını ödeyemeyenlerden zorla çek ve senet alan organize suç grubu, vatandaşların mal varlıklarını ele geçiriyordu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma, bu şebekenin yalnızca kumar oynayanları değil, çeşitli nedenlerle borç isteyen kişileri de kapsadığını ortaya koydu. Bu kişilerden de imzalatılan evraklar sayesinde icra takibi başlattıkları belirlendi.

Şebekenin İşleyişi ve Mağdurlar

Şüphelilerin yöntemleri arasında, borçlarını ödeyen kişilere teminat olarak verdikleri çek ve senetleri geri vermemek, borçların artması için baskı ve tehdit uygulamak gibi taktikler yer aldı. Örgüt üyeleri, 160 tefecilik ve dolandırıcılık suçunda 139 mağdurdan 30 milyon lira kazanç sağladı.

Polis, örgütün mali suç ağını ortaya koyarken, mağdur edilen başka vatandaşların da belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan baskınlarla 24 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

CİMER Şikayetlerinin Rolü

CİMER aracılığıyla yapılan mağduriyet bildiriminin ardından başlayan soruşturma, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takipler sonucunda büyük bir başarı elde etti. Mağdurlardan birinin, zanlıların kurduğu tuzağı çok iyi anlattığı öğrenildi.

Özetle, İzmir'deki bu kapsamlı operasyon, CİMER'in önemini bir kez daha göstermiş oldu ve vatandaşların haklarının korunmasında önemli bir adım olarak kaydedildi.

İzmir merkezli tefeci ve dolandırıcılara yönelik "Hücre-11" operasyonunda gözaltına alınan...

İzmir merkezli tefeci ve dolandırıcılara yönelik "Hücre-11" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, işlettikleri 3 kahvehanede kumar oynayıp para kaybeden kişilere senet karşılığı yüzde 25'e varan aylık faizle borç verdikleri, borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına el koyarak 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekipler, adreslerde arama yaptı.

İzmir merkezli tefeci ve dolandırıcılara yönelik "Hücre-11" operasyonunda gözaltına alınan...

İzmir merkezli tefeci ve dolandırıcılara yönelik "Hücre-11" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, işlettikleri 3 kahvehanede kumar oynayıp para kaybeden kişilere senet karşılığı yüzde 25'e varan aylık faizle borç verdikleri, borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına el koyarak 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ekipler, adreslerde arama yaptı.

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