İzmir'de Tefecilere Yönelik 'Hücre-11' Operasyonu: 12 Tutuklama

İzmir'de Tefecilere Yönelik Operasyon: 'Hücre-11'

İzmir'de telifçiliğin ve dolandırıcılığın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen 'Hücre-11' operasyonu sonuç verdi. Bu operasyon kapsamında, gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile şüphelilerin işlettikleri kumarhanelerden faizi yüksek borç alan kişilerden zorla çek ve senet aldıkları belirlendi. Bu kişiler üzerinde, icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mal varlıklarına el koyma işlemleri yürütüldüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda, 12 kişi tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Operasyon Süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu operasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler üzerine başlattı. Yüksek faizle borçlandırma yaparak zorla borç tahsil eden şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada, 11 Şubat’da İzmir merkezli eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 23 şüpheli gözaltına alındı.

Toplumda huzursuzluğa neden olan bu tür faaliyetlere karşı yürütülen mücadele devam etmektedir.