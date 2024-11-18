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İzmir'de Tehdit Skandalı: Boşanma Aşamasındaki Baba Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayadı

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan baba, çocuğunun boğazına bıçak dayayıp tehdide bulundu. Olayla ilgili gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:56
İzmir'de Tehdit Skandalı: Boşanma Aşamasındaki Baba Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayadı

İzmir'de Şok Edici Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek amacıyla çocuğunun boğazına bıçak dayayan bir baba gözaltına alındı. Olayın detayları, sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerle ortaya çıktı.

Şikayet ve Gözaltı Süreci

Edinilen bilgilere göre, Burdur'da yaşayan Fatma A. (26), İzmir'de bulunan kocası Şiyar A. (32) tarafından kendisine yapılan tehdidi savcılığa bildirdi. Fatma A., kocasının görüntülü arama sırasında çocuğunun boğazına bıçak dayadığını ifade etti.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Şikayetin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Baba Şiyar A., ikamet ettiği adresinde gözaltına alındı.

Çocuklar Koruma Altında

Şiyar A.'nın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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