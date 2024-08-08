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İzmir'de Teknedeki Buzdolabında Gizlenmiş Kadın Cesedi Bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde teknedeki buzdolabında bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:10
İzmir'de Teknedeki Buzdolabında Gizlenmiş Kadın Cesedi Bulundu

İzmir'deki Üzücü Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesi, Bostanlı balıkçı barınağında meydana gelen üzücü bir olayda, bir teknenin buzdolabında gizlenmiş kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili, üç kişi gözaltına alındı ve ek gözaltı süresi uygulandı.

Gözaltındaki Şüpheliler ve Süreç

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.A. (37), eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. hakkındaki emniyet işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin sorgusu sonrası, 3 gün daha gözaltında tutulmalarına karar verildi.

Narkotik Köpeği ve Bulunan Ceset

Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında ortaya çıktı. 6 Ağustos akşamı, "Zeytin" adlı narkotik dedektör köpeği, tekneye tepki verdi ve burada yapılan aramada buzdolabında siyah bir poşet içinde ceset tespit edildi. İlk incelemelere göre, yasadışı eylemler sonucunda, Hilmiye Tuğba Esgin (24) hayatını kaybetmiş. Üzerine yoğun şekilde boya ve tiner dökülmüş olan cesedin, boğulma belirtisi gösterdiği belirlendi.

Şüpheliler ve Mağdur Arasındaki İlişki

İlk bulgular, Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A. arasında bir duygusal bağ bulunduğunu göstermektedir. Olayın detayları ve nedeni üzerine soruşturma devam etmektedir.

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