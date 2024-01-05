İzmir'de terör destekçilerine operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de PKK/KCK ve DEAŞ'a karşı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de terör destekçilerine operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı
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31 Aralık'ta iş yerine ve otobüs durağına PKK propagandası yaptıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, zanlıların terör örgütü PKK ile bağlantılı olduklarını soruşturuyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan iki şüpheli, operasyonla yakalandı. Zanlıların sorgularının devam ettiği bildirildi.

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