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İzmir'de Terör Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:44
İzmir'de Terör Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Propagandası İddiaları

İzmir'de, sosyal medya platformlarında terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve El Kaide'nin propagandasını yapan 11 kişi üzerinde operasyon başlattı. Polis Operasyonu ve Gözaltılar

Polis ekipleri, bu 11 şüpheliden 7'sini gözaltına alırken, diğerlerinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

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