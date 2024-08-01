İzmir'de Terör Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Propagandası İddiaları
İzmir'de, sosyal medya platformlarında terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve El Kaide'nin propagandasını yapan 11 kişi üzerinde operasyon başlattı. Polis Operasyonu ve Gözaltılar
Polis ekipleri, bu 11 şüpheliden 7'sini gözaltına alırken, diğerlerinin yurtdışında olduğu tespit edildi.