İzmir'de Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: Ağır Yaralı

İzmir'de Kaza: Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada, ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü O.B. ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Detayları

Kaza, Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde gerçekleşti. O.B. yönetimindeki 35 AH 3324 plakalı otomobil, ara sokaktan ana yola çıkan A.Y. idaresindeki 35 T 7445 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje savruldu. Kazada, otomobilin sürücüsü O.B. ile birlikte araçta bulunan G.B. da yaralandı.

Yardım ve Tedavi Süreci

Olayın hemen ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O.B.'nin hayati durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Trafik Durumu

Kaza sonrası kapatılan yol, ekiplerin müdahaleleri ile kısa süre içinde trafiğe açıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.