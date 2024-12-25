DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.961,18 -0,1%
BITCOIN
3.463.192,37 -1,13%

İzmir'de Toprak Kayması: Yolda Çökme Olayı

İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşanan toprak kayması sonucu yolda çökme meydana geldi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:26
İzmir'de Toprak Kayması: Yolda Çökme Olayı

İzmir'de Toprak Kayması: Yolda Çökme Olayı

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen toprak kayması, yolda çökme ile sonuçlandı. İlçede etkili olan sağanak yağışların ardından Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak arasında ulaşım sağlayan yol, büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.

Bu sırada, yolda seyir halinde bulunan Mehmet Y. yönetimindeki 35 RK 553 plakalı hafif ticari araç, çukura düşerek mağdur oldu. Neyse ki, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Olayın ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri, çöken yolda gerekli onarım ve düzenleme çalışmalarına hızla başladı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bölgede seyir...

İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan hafif ticari araç, oluşan çukura düştü.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek