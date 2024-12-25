İzmir'de Toprak Kayması: Yolda Çökme Olayı

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen toprak kayması, yolda çökme ile sonuçlandı. İlçede etkili olan sağanak yağışların ardından Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak arasında ulaşım sağlayan yol, büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.

Bu sırada, yolda seyir halinde bulunan Mehmet Y. yönetimindeki 35 RK 553 plakalı hafif ticari araç, çukura düşerek mağdur oldu. Neyse ki, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Olayın ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri, çöken yolda gerekli onarım ve düzenleme çalışmalarına hızla başladı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan hafif ticari araç, oluşan çukura düştü.