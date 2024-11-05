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İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'in Bayındır ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:38
İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti. S.K. isimli sürücünün kullandığı 35 JBJ 13 plakalı kamyonet, Yusuflu Kavşağı'nda, Mehmet E. yönetimindeki 35 JAM 43 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda otomobilin sürücüsü Mehmet E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü S.K. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. <div>...

İzmir'in Bayındır ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

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