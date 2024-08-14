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İzmir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ödemiş'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 03:40
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 03:49
İzmir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası Meydana Geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki A.D.'nin kullandığı 35 Z 6598 plakalı otomobil, ilçe çıkışındaki yolda, 34 yaşındaki A.Ö.'nün yönetimindeki 48 AFG 425 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın ardından otomobilin ikiye bölünmesi sonucu sürücüler A.D. ile A.Ö., eşi F.Ö. (34), ayrıca Y.Ö. (3) ve Z.Ö. (8) yaralandı. Kazada yaralanan kişiler, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

<div>İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

<div>İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

<div>İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

<div>İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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