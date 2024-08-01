İzmir'de Trafik Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

İzmir'deki Trajik Kaza

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin park halindeki bir kamyona çarpması sonucunda 18 yaşındaki Rüveyda Berra Acar ağır yaralandı. 28 Temmuz tarihinde gerçekleşen bu olay, genç kızın çalıştığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Cenaze Töreni Gerçekleştirildi

Rüveyda'nın cenazesi, Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Acar'ın ailesi ve yakınları ile birlikte Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da katıldı.

Kazada Diğer Yaralılar

Kaza sırasında otomobilde bulunan diğer yolcular G.A. ve Y.Y. da yaralandı. Kazanın sürücüsü Emirhan Yeniay'ın ise tedavisi Ödemiş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. 19 yaşındaki Emirhan, kullandığı 35 AKJ 800 plakalı araçla Menderes Caddesi'nde park halindeki 35 ZND 01 plakalı kamyona çarparak bu trajik kazaya neden oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan namazın Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan namazın Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.