Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Trafik Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Ödemiş'teki trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Rüveyda Berra Acar, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:10
İzmir'de Trafik Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

İzmir'deki Trajik Kaza

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin park halindeki bir kamyona çarpması sonucunda 18 yaşındaki Rüveyda Berra Acar ağır yaralandı. 28 Temmuz tarihinde gerçekleşen bu olay, genç kızın çalıştığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Cenaze Töreni Gerçekleştirildi

Rüveyda'nın cenazesi, Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Acar'ın ailesi ve yakınları ile birlikte Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da katıldı.

Kazada Diğer Yaralılar

Kaza sırasında otomobilde bulunan diğer yolcular G.A. ve Y.Y. da yaralandı. Kazanın sürücüsü Emirhan Yeniay'ın ise tedavisi Ödemiş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. 19 yaşındaki Emirhan, kullandığı 35 AKJ 800 plakalı araçla Menderes Caddesi'nde park halindeki 35 ZND 01 plakalı kamyona çarparak bu trajik kazaya neden oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan namazın Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan namazın Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi