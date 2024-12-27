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İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Yağmur Özçelebi Uğurlandı

İzmir'de okul servisinin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:46
İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Yağmur Özçelebi Uğurlandı

İzmir'in Buca ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olan bir trafik kazası sonucunda 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti. Okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucunda yaşamını yitiren Özçelebi'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Bayraklı ilçesindeki evinde helallik alındı.

Özçelebi için Manavkuyu Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Törene ayrıca İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Özçelebi'nin öğretmenleri de eşlik etti. Genç kızın babası Fatih ve annesi Meltem Özçelebi, tek çocuklarını kaybetmenin acısıyla derin bir üzüntü içerisindeydi.

Cenazede okul arkadaşları, Özçelebi'nin tabutuna çiçek bırakarak dua etti. Aileye başsağlığı dileyen öğrenci ve öğretmenler, birbirlerine sarılarak gözyaşlarını paylaştı. Törenin ardından, cenaze kılınan namazın ardından Bayındır ilçesindeki Arpacık Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Kaza Detayları

Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, dün Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmıştı. Kazada Yağmur Özçelebi’nin hayatını kaybetmesi, bir öğrencinin de yaralanarak hastaneye kaldırılması ile sonuçlandı. Olayın ardından, okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.

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