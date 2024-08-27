İzmir'de Trajik Aile Olayı: Baba 3 Çocuğunu Öldürdü, İntihar Girişiminde Bulundu

İzmir'de Üzücü Bir Olay
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir baba 4 çocuğundan 3'ünü silahla vurarak hayatını kaybettirdi, bir çocuğu ise yaralandı. Olayın ardından baba intihar girişiminde bulundu.
Olayın Detayları
Olay, Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Vesim Ş., Çınar mevkisi yakınında çocuğunu getirdiği sahada, 4 çocuğuna tabancayla ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar etmeye çalıştı.
Kurtarma Çabaları
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, maalesef Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira (14) yaşındaki çocukların olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirirken, yaralı Hira Nur (11) ve babası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kişisel Nedenler
Yapılan araştırmalar sonucunda Vesim Ş.'nin inşaat sektöründe çalıştığı ve eşinden boşanma sürecinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu durum, olayın sebebi olarak değerlendiriliyor.