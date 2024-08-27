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İzmir'de Trajik Aile Olayı: Baba 3 Çocuğunu Öldürdü, İntihar Girişiminde Bulundu

İzmir'de 4 çocuğuna ateş açan baba, 3 çocuğunu kaybetti. Olay sonrasında intihara teşebbüs etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:51
İzmir'de Trajik Aile Olayı: Baba 3 Çocuğunu Öldürdü, İntihar Girişiminde Bulundu

İzmir'de Üzücü Bir Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir baba 4 çocuğundan 3'ünü silahla vurarak hayatını kaybettirdi, bir çocuğu ise yaralandı. Olayın ardından baba intihar girişiminde bulundu.

Olayın Detayları

Olay, Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Vesim Ş., Çınar mevkisi yakınında çocuğunu getirdiği sahada, 4 çocuğuna tabancayla ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Kurtarma Çabaları

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, maalesef Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira (14) yaşındaki çocukların olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirirken, yaralı Hira Nur (11) ve babası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kişisel Nedenler

Yapılan araştırmalar sonucunda Vesim Ş.'nin inşaat sektöründe çalıştığı ve eşinden boşanma sürecinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu durum, olayın sebebi olarak değerlendiriliyor.

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