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İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları

İzmir Buca'da trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'den geriye müzik dolu anlar kaldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:00
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları

İzmir Buca'da Üzücü Kaza

İzmir'in Buca ilçesinde, park halindeki bir tıra çarpan okul servisi sonucunda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, genç yaşta müziğe olan tutkusu ile hafızalarda yer edecek.

Geride Kalan Müzik Anıları

Yağmur'un gitar çaldığı görüntüler, eğitim hayatına dair umut dolu anılardan geriye kalan en değerli hatıralardan biri olarak ön plana çıkıyor. Ailesi ve arkadaşları yas tutarken, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf müzik bölümü öğrencisinin, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte Mor ve Ötesi'nin "Bir Derdim Var" parçasını çaldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yağmur Özçelebi'nin Müzik Yolculuğu

Özçelebi, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyuyor ve ilkokulda gitar çalmaya başlamıştı. Lise Geçiş Sınavı (LGS)'da elde ettiği başarı ile katıldığı lisenin yetenek sınavını geçerek müzik bölümüne yerleşti. Gitar, piyano ve yan flüt konusundaki yetenekleriyle dikkat çekiyordu.

Cenaze Töreni

Yağmur Özçelebi'nin cenazesi, Bayraklı'daki Manavkuyu Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bayındır Arpacık Mezarlığı'na defnedilecek.

Kazanın Detayları

Dün meydana gelen kaza, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, 35 S 87206 plakalı okul servis midibüsünün park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada, Yağmur hayatını kaybederken, bir öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Okul servisi ve tırın sürücüleri gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15...

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'den geriye bir etkinlikte gitar çaldığı görüntüler kaldı.

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15...

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'den geriye bir etkinlikte gitar çaldığı görüntüler kaldı.

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