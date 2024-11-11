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İzmir'de Trajik Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 kardeş yaşamını yitirdi. Olayın sebebi elektrik sobasının devrilmesi olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:39
İzmir'de Trajik Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Yangın Olayı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşların yangını fark etmesiyle ortaya çıktı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde yalnız olduğu belirtilen kardeşlerin durumu oldukça kritik bir hal aldı. O sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

Dumandan etkilenen 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti, ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış sebebi olarak elektrik sobasının devrilmesi değerlendiriliyor. Bu trajik olay, aile ve çevre toplumu arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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