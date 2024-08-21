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İzmir'de Tren Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralanmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte traktöre çarptı ancak traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 22:43
İzmir'de Tren Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralanmadı

İzmir'de Tren Traktörle Çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucunda, yolcu treninin hemzemin geçitte bir traktöre çarptığı bildirildi. İlgili olayda, traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayın Detayları

İzmir-Ödemiş seferini gerçekleştiren yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçidinde Ö.Ö. isimli sürücünün kullandığı 35 D 8543 plakalı traktöre çarptı.

Tren Seferleri Durduruldu

Olası kazanın ardından tren seferleri geçici bir süreliğine durduruldu. İlgili kazanın sebep olduğu hasarlar nedeniyle bazı yolcular, kendi imkanlarıyla bulundukları bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

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