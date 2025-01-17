İzmir'de Tüfekle Vurulan Anne ve Kızı Ağır Yaralandı: İki Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Tüfekle Vurulan Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Yoğurtoğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki D.Ş. ve 17 yaşındaki kızı Ş.Ş. tüfekle vurularak ağır yaralandı. İki yaralı, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Ormanlık Alanda Yakalanan Zanlılar

Olayın ardından ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, Y.K. (29) ve H.K. (29) isimli iki şüpheliyi tespit etti. Polis, yürüttüğü operasyon ile zanlıları saklandıkları ormanlık alanda pompalı tüfek ile yakaladı.

Suç İçin Gerekçe Öne Sürdü

Y.K.'nin ilk ifadesinde, Ş.Ş. ile evlenmek istediğini ve kızın ailesinin bu evliliğe karşı çıkması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılıyor.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Olayı Aydınlatıyor

Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Y.K. ve H.K.'nin Ş.Ş.'nin oturduğu apartmana doğru hareket ettiği görülüyor. Bu görüntüler, olayın detaylarının aydınlatılması açısından önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.