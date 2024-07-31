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İzmir'de Tüfekli Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karşıyaka'da evinde çıkan kavgada tüfekle vurulan Osman Şahin yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 03:58
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 04:39
İzmir'de Tüfekli Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Tüfekle Vurulan Osman Şahin Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, evinde çıkan kavga sonucunda tüfekle vurulan 45 yaşındaki Osman Şahin yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Goncalar Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Osman Şahin, evine gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi sonucu kavga halini aldı ve bu esnada Şahin, kendi ruhsatlı tüfeğiyle vuruldu.

Yardım İsteği ve Olay Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ne yazık ki, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Şahin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şahin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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