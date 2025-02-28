İzmir'de Tünelde Yaya Tehlikesi: Kadın Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde, tünelde yürüyen ve trafiği tehlikeye atan kadın gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:37
İzmir'de Tünelde Yaya Tehlikesi: Kadın Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ilçesi, sosyal medya üzerinden yayılan dikkat çekici bir olayla sarsıldı. Konak Tüneli'nde yaya olarak yürüyen ve dans eden bir kadının hareket halindeki araçları durdurması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, sosyal medyada yayımlanan görüntülerden yola çıkarak kadının kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 27 yaşındaki A.K. isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, İzmir'deki trafik güvenliği ve yaya kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay, sosyal medyada geniş yankı bulırken, yetkililer tünel gibi yoğun trafiğe sahip alanlarda bu tür davranışların tehlikelerine karşı uyarıyor.

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