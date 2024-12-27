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İzmir'de Üç Araç Çarpıştı: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Dört Yaralı Var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaşamını yitirirken, dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:32
İzmir'de Üç Araç Çarpıştı: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti, Dört Yaralı Var

İzmir'de Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde meydana geldi. Hüseyin Yılman (47) yönetimindeki 35 BE 332 plakalı otomobil, Ali Ç. idaresindeki 09 TN 704 plaka numaralı kamyonet ile Hüseyin G. tarafından kullanılan 35 ANU 319 plaka kamyonetle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların hızla yardım çağrısı yapmasıyla birlikte, olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, üzücü olay sonucunda Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan kişiler arasında Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yer alıyor. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar arasında Fatma Y. ve Mehmet Emre Y.'nin olduğu belirtildi.

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