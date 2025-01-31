İzmir’de Ücretsiz İzne Çıkarılan 158 İşçi İçin Eylem Düzenlendi

İzmir’de İşçiler Hakları İçin Sokağa Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçi için Genel-İş Sendikası eylem düzenledi. Eylem, Konak ilçesindeki sendika hizmet binası önünde gerçekleştirildi ve işçilerin işlerine geri dönmesi talep edildi.

İşçiler İzinlere Karşı Tehditte Bulundu

Eyleme katılan işçiler, üzerinde "Haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açarak sloganlar attı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptığı basın açıklamasında, daha önce 7-8 Ocak'ta yaşanan ücret ödemeleri gecikmesine dikkat çekerek, bu sürecin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sendikaya yönelik bazı olumsuz uygulamalar başlattığını ifade etti.

Gül, ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait 236 otobüsün İZULAŞ AŞ'ye devredilme işlemlerinin başladığını belirterek, bu durumun işçilere yönelik bir yaptırım olduğunu kaydetti.

Disiplin Süreci ve İşten Çıkarma Prosedürleri

Gül, İZENERJİ şirketinde çalışan 148 işçinin kendi rızası olmadan ücretsiz izne çıkarıldığını, ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğü’nde çalışan 10 işçinin de benzer bir durumda olduğunu vurguladı. Gül, bu uygulamaların, işçilerin hakları ve anayasal özgürlüklerine açık bir saldırı olduğunu ifade etti.

İşçilerin 3 Şubat’a kadar işe başlamamaları ve ESHOT’taki otobüslerin devir işlemlerinin durmaması halinde yeni eylemlere başlayacaklarının altını çizen Gül, durumu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi'nden Ciddi Uyarı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerin haklarıyla oynadığını belirtti. Sarı, "Biz 22 bin çalışanız, eğer zarardaysanız, bizden aylık 100 lira kesebilirsiniz. Ancak biz işçilerimizin ekmekleri için her türlü fedakarlığa varız," dedi.

Sarı, daha önceki işten çıkarmalara ve istihdam ilişkilendirmelerine dikkat çekerek, İZTARIM ve İZDOĞA'dan 400 işçinin çıkarılması ve buna rağmen yalnızca İZENERJİ’de 1360 kişinin işe başlaması karşısında, işçi fazlası olduğu iddialarını sorguladı.

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrenin durdurulması için eylem yaptı. Konak ilçesindeki Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen izne çıkarılan işçiler ve sendika temsilcileri, üzerinde "haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrenin durdurulması için eylem yaptı. Konak ilçesindeki Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen izne çıkarılan işçiler ve sendika temsilcileri, üzerinde "haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı, slogan attı.