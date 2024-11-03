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İzmir'de Uçuruma Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Gaziemir'de bir otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü, sürücüsü yaralandı. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 02:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 02:25
İzmir'de Uçuruma Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

İzmir'de Uçuruma Düşen Araçta Yaralanma

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Evka 7'den Uzundere Mahallesi'ne seyir halindeyken yaşandı. M.B. idaresindeki 35 BYS 123 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza ve İhbar Süreci

Otomobil, uçurumda yuvarlanarak ağaçlara takıldı. Kaza sırasında dumağını fark eden diğer bir sürücü, durumu hemen yetkililere bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kaza yerine intikal ederek yaralı sürücüyü araçtan çıkardılar ve Dokuz Eylü Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdılar.

Sürücünün Sağlık Durumu

M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, düşen otomobil, vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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