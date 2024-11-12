İzmir'de Uluslararası Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması Başladı

İzmir'de Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması Heyecanı Başladı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilmekte olan Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, İzmir'in Foça ilçesinde başladı. Müsabakanın düzenlenmesi, nişancılık alanında farkındalığın artırılmasını ve mesleki kültürün yaygınlaşmasını hedefliyor.

Yarışma, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı atış alanında yapılıyor. Burada keskin nişancıların moral ve motivasyonunu artırmak, terörle mücadele konusundaki edinilmiş tecrübelerin paylaşılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Yarışmaya Katılan Ülkeler ve Ekipler

Türkiye'nin de içinde yer aldığı toplam 18 ülke yarışmaya katılıyor ve 40 ekip mücadele etmek üzere bir araya geldi. Yarışma üç etap halinde gerçekleştiriliyor ve ilk gününde "algı", "rehine" ve "tabanca" kategorilerinde atışlar yapıldı.

Ekiplerde birer nişancı ve gözcü görev alırken, algı kategorisi için 100 metre uzaktaki levhadaki şekillerle eşleştirme, rehine kategorisinde 150 metreden hedefleri vurma ve tabanca kategorisinde belirlenen noktaları vurma gibi görevler yer aldı.

Yarışmanın Detayları ve Gözlemler

Yarışmalar sırasında puanlama, isabet oranına göre yapılarak 4 hakem ve 34 gözlemci tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca savunma sanayisi firmaları da alanda kurdukları stantlarla geliştirdikleri ürünleri sergiliyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve bu organizasyona katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, yarışmaları izleyerek tabanca ile ateş etti. Dikeç, organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti ve Türkiye'nin savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca bu tür organizasyonların devam etmesini istediklerini belirtti.

Yarışma Tarihleri ve Program

Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, 17 Kasım'da sona erecek. Müsabaka sırasında sızma, gözetleme ve hedef bulma, gece atışı, özel operasyon gibi birçok disiplin yer alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda başladı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden 40 ekibin katıldığı 3 etaptan oluşan yarışın ilk gününde, "algı", "rehine" ve "tabanca" kategorilerinde atışlar yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda başladı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden 40 ekibin katıldığı 3 etaptan oluşan yarışın ilk gününde, "algı", "rehine" ve "tabanca" kategorilerinde atışlar yapıldı.