İzmir'de Uyuşturucu Kaçmanın Sonuçları: İki Kişi Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin takibi sonucu yakalanan iki şüpheli uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı. Olay, Mürselpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kovalamaca Sonrası Yakalandılar

Alınan bilgilere göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurduğu iki kişiden birinin kadın olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Yeşildere Caddesi'ne doğru kaçmaya çalışırken, üzerlerinde taşıdıkları bir çuvalı attılar.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Kovalamaca sonrasında yakalanan şüphelilerin attığı çuvalda yapılan incelemede, 2 kilo 888 gram bonzai ve 31 gram metamfetamin bulundu.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suçlamalar

Gözaltına alınan M.K. (17) ve F.B. (39) isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı. Özellikle M.K.'nın, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan arandığı belirlendi.