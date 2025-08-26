DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,82 -0,28%
ALTIN
4.446,16 -0,27%
BITCOIN
4.518.844,65 -0,43%

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 228 Gözaltı, 133 Tutuklama

İzmir'de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 228 şüpheli gözaltına alındı, 133'ü tutuklandı; ele geçirilen uyuşturucular Emniyet önünde sergilendi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:19
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 228 Gözaltı, 133 Tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 228 gözaltı, 133 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, kent genelinde son iki hafta içinde belirlenen adreslere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonları İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yönetti.

Operasyonda ele geçirilen maddeler

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular arasında 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi yer aldı.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Operasyonlarda toplam 228 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 133'ü, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilenler sergilendi

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı....

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı. Operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı....

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
7
Kocaeli'de Cankurtaranlar 179 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor