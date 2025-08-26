İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 228 Gözaltı, 133 Tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 228 gözaltı, 133 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, kent genelinde son iki hafta içinde belirlenen adreslere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonları İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yönetti.
Operasyonda ele geçirilen maddeler
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular arasında 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi yer aldı.
Gözaltılar ve tutuklamalar
Operasyonlarda toplam 228 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 133'ü, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilenler sergilendi
Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 228 şüpheliden 133'ü tutuklandı. Operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.