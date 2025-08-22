İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kg Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 127 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya NSosyal hesabından duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda önemli bir miktarın ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, adreslerde yapılan aramalarda 127 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 18 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda toplam 3 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, operasyonun İzmir genelinde uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlendiği belirtildi. Yerlikaya duyuruyu NSosyal'deki hesabından paylaştı.

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçen birimleri tebrik etti ve sürecin devam edeceğini vurguladı.