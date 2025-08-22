DOLAR
41,01 -0,16%
EURO
48,01 -0,63%
ALTIN
4.415,67 -0,51%
BITCOIN
4.731.633,61 -2,33%

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kg Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonda 127 kg uyuşturucu ve 18 kg kimyasal ele geçirildiğini, 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:30
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kg Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 127 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya NSosyal hesabından duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda önemli bir miktarın ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, adreslerde yapılan aramalarda 127 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 18 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda toplam 3 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, operasyonun İzmir genelinde uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlendiği belirtildi. Yerlikaya duyuruyu NSosyal'deki hesabından paylaştı.

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçen birimleri tebrik etti ve sürecin devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lammy: İsrail'in Yardım Engeli Gazze'de 'İnsan Yapımı' Felaket Yarattı
2
Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Başladı
3
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
4
Gölbaşı'nda Temizlik İşçileri Altın ve Paralı Çantayı Sahibine Ulaştırdı
5
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
6
Micheal Martin: Gazze'deki kıtlık tamamen öngörülebilir ve önlenebilir
7
Guterres: Gazze'deki kıtlık 'insan yapımı felaket'

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası